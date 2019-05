Elodie compie 29 anni e si regala un topless: "Volevo sentirmi bella"

Elodie compie 29 anni e per il suo ultimo anno da ventenne si regala uno scatto piccante (firmato da Guido Stazzoni) in topless. La cantante scrive: "Oggi mi sono fatta un regalo. L’ultimo anno da ventenne e volevo sentirmi bella....". Poi nelle stories condivide alcuni tra i post di auguri ricevuti via social compreso quello di Belen...