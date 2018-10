Elodie: "Ora sono più spensierata, torno a sorridere e vi faccio ballare"

Elodie, il secondo singolo "Rambla" è una esplosione di suoni e colori...

E' come se questo brano fosse caduto dal cielo. A fine estate. Appena l'ho sentito ho riconosciuto delle sonorità che potevano essere giuste con quelle che sento adesso. Ho lavorato sull'approccio vocale, cercando di essere femminile, incisiva, come ho fatto con 'Nero Bali'. Ho cercato qualcosa che desse una linea più definita ai suoni Anni 80, dance. Mi piace l'idea di divertirsi, di vivere la vita di petto.

E' una nuova Elodie?

Sono sempre stata così. Da un lato struggente dall'altro auto-ironica. Non mi piace prendermi troppo sul serio, ci sono tante sfumature di me, non sono un contenitore unico con scritto 'Elodie'.

L'impressione è che tu adesso ti diverta di più, è così?

Faccio questo lavoro con un pizzico di leggerezza e spensieratezza in più, le cose possono anche non piacere, ma se fai quello che senti almeno sei coerente.

In "Nero Bali" collabori con Gué Pequeno e Michele Bravi, in "Rambla" con Ghemon, Elodie si apre al mondo esterno?

Sono molto socievole, le persone che mi seguono sui social lo sanno. La musica serve a comunicare, lo faccio con le mie canzoni o con le interviste per raccontarmi meglio alle persone che non incontro per strada. Ho questo animo un po' rapper, un po' gitano, sono una ragazza di strada. Sono cresciuta per strada. Ho imparato a vivere guardando gli altri, questo è risultato.





Con Michele Bravi si è instaurata una amicizia molto intima

E' la mia famiglia. Ci aiutiamo, ci consigliamo, ci ascoltiamo. E poi andiamo a cena e facciamo baldoria.