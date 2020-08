Olbia, cani incappucciati e impiccati a una recinzione | Il sindaco: "Sono stati delle belve"

"Questa vicenda ha colpito tutta la comunità", continua Nizzi, "non siamo intervenuti prima per non intralciare le indagini". Le forze dell'ordine si sono già attivate per rintracciare i responsabili del gesto violento.

"Non possiamo azzardare responsabilità fino alla conclusione delle indagini", conclude il sindaco, "ma gesti simili non appartengono alla nostra comunità, da sempre sensibile e attiva rispetto alle cause che coinvolgono gli animali".