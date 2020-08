Firenze, ricoverata per Covid è costretta a lasciare solo il suo cane: se ne occupano i vigili urbani

Una donna è stata ricoverata all'ospedale Careggi di Firenze per via del coronavirus e, per questo, è stata costretta a lasciare il suo cane da solo in casa. Fortunatamente, del caso si sono occupati i vigili urbani, che hanno preso in custodia l'animale. Successivamente, gli agenti della polizia municipale lo hanno affidato ai veterinari della Asl e sono poi tornati in ospedale per riconsegnare le chiavi di casa alla padrona e rassicurarla sulle condizioni del suo maltese.