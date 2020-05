"Grazie Covid-19" e a colpi di mazza ristoratore del Sassarese distrugge la sua pizzeria

"Grazie Covid-19" e a colpi di mazza inizia a demolire il locale che per 29 anni gli ha dato da vivere. Il gesto, filmato in diretta, è stato poi postato su Facebook. A compierlo Gian Mario Fenu , detto Ciondolo, 59 anni, di Ploaghe (Sassari), pizzaiolo fin da bambino. "Troppi costi", dice per giustificare l'iniziativa che pone fine all'attività del Fanatic Pub Pizzeria.

"Non ce l'ho con nessuno e non voglio lanciare nessun segnale politico - ha poi precisato Fenu all'Unione Sarda. - A causa del Covid non ce la facevo a sostenere i costi, allora ho deciso di abbattere la struttura".



E promette di non far fare la stessa fine a un altro suo locale, sempre a Ploaghe, il Caffè San Pietro. "Lì mi allenerò per i prossimi mondiali dei pizzaioli", assicura all'Unione Sarda.