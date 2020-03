Coronavirus, inchiesta della procura di Sassari su contagi in ospedale 

La procura di Sassari ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per la scia di contagi all'ospedale SS. Annunziata. Le indagini dovranno capire se siano state adottate tutte le misure necessarie per tutelare i pazienti e gli operatori sanitari. Dopo gli esposti dei sindacati dei medici, i magistrati controlleranno anche se esiste una reale carenza dei dispositivi di protezione individuale. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui