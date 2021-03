Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri

Una Golf bianca, con quattro giovani a bordo, non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri, dando vita a un inseguimento a tutta velocità che si è concluso con uno scontro frontale nel Largo Carlo Felice tra l'auto dei fuggitivi e una gazzella dei carabinieri. L'incidente è avvenuto in pieno centro a Cagliari poco prima delle 21 di sabato, sotto gli occhi di tantissime persone che stavano passeggiando per andare a cena o nei locali aperti anche di sera.