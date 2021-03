Travolta da polizia a Roma: la Procura indaga per omicidio stradale

Facebook

La Procura di Roma procede per omicidio stradale in relazione all'incidente che ha provocato la morte di una ragazzina di 14 anni, Sheena Lossetto, e il ferimento dei genitori. I tre sono stati travolti mentre si trovavano in auto da un mezzo della polizia stradale che stava inseguendo una vettura con due presunti rapinatori. Non è escluso che a breve possano arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati come atto dovuto.