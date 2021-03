Roma, polizia durante inseguimento tampona un'auto: muore 17enne

ansa

E' finito in tragedia un inseguimento in via di Salone, alla periferia est di Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo che l'auto sulla quale era a bordo è stata tamponata da una pattuglia della polizia stradale. La giovane era in auto con altre persone, di cui una è rimasta ferita gravemente. Feriti anche due poliziotti.