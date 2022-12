Alghero, operatore ecologico gambizza due colleghi e poi si suicida

La tragedia si è consumata nell'ecocentro comunale della città sarda. Ancora da chiarire le motivazioni dietro il gesto. Stando a quanto emerso, l'uomo dopo i primi colpi contro i colleghi sarebbe stato fermato da un altro operatore, che però non ha potuto niente quando l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso.

Entrambi trasportati in ospedale, i due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto. 

Secondo quanto appreso, l'uomo, che viveva da solo in un alloggio di fortuna, avrebbe recentemente avuto problemi al lavoro sulla modalità di svolgimento delle sue mansioni.