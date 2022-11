Cassano delle Murge (Bari), spara e ferisce la compagna 18enne | L'uomo si è poi ucciso

È successo nell'abitazione in cui la coppia viveva. La giovane, 18 anni, di origine marocchina, è ricoverata in condizioni gravissime al Policlinico di Bari, dopo l'iniziale ricovero all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Lui, 21 anni, albanese, è morto sul colpo.

Leggi Anche San Mango Piemonte (Salerno), uccide la moglie e poi si suicida

Il tentato omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento in via Martin Luther King, nel centro della piccola località. La 18enne è in prognosi riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri con il coordinamento della procura di Bari.