San Mango Piemonte (Salerno), uccide la moglie e poi si suicida

Leggi Anche Pellegai di Mel (Belluno), uccide la madre con un coltello e poi si toglie la vita

Tratto della A2 chiuso per qualche ora per permettere gli accertamenti - Per consentire agli uomini delle forze dell'ordine di eseguire tutti gli accertamenti sul luogo del suicidio il tratto tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord della A2 è stato chiuso al traffico veicolare per qualche ora. Precisamente sono state chiuse le rampe di ingresso in direzione sud dello svincolo di San Mango Piemonte e la rampa di ingresso in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano Nord.