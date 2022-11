Mel (Belluno), madre e figlio trovati morti in casa: uccisi a coltellate

La donna aveva 90 anni, l'uomo 56. Gli investigatori ipotizzano che il 56enne abbia colpito con un coltello l'anziana madre all'addome per poi usare la stessa arma per suicidarsi. A trovare i due corpi è stata la sorella dell'uomo.

I due, Antonia Sciocchet di 88 anni il figlio Aurelio Monastier 56enne, sposato e con due figli maggiorenni, sarebbero stati visti in mattinata mentre facevano la consueta passeggiata per le strade del paese. Poi più nulla. A scoprire i corpi la figlia della donna, che abita nelle vicinanze e che si sarebbe allarmata non avendo loro notizie. L'anziana viveva da sola ed era accudita da una badante.

L'ipotesi dell'omicidio suicidio è suffragata dal fatto che l'88enne è stata trovata morta in casa con un colpo al ventre mentre lui si è tagliato la gola in un magazzino vicino alla casa della madre. I carabinieri escludono la partecipazione di terzi. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato il fatto.