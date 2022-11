Celledizzo (Trento), gli inquirenti: il cacciatore trovato morto è stato ucciso

Il corpo del giovane era stato trovato il 31 ottobre intorno alle 7:45 da un 59enne, un forestale in pensione che, a distanza di 24 ore dalla macabra scoperta, si sarebbe suicidato con un fucile da caccia. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con scritto: "Non attribuitemi colpe che non ho". Stabilire se via sia un legame tra i due decessi è però ancora prematuro e al momento non ci sono elementi che possano collegare i due fatti. Per il decesso del 59enne la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.