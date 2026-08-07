Sardegna, riapre dopo 13 anni il ponte crollato nell'alluvione del 2013

L'investimento economico complessivo è stato di circa 18 milioni di euro. I lavori hanno riguardato il ripristino della strada danneggiata dalla frana e la ricostruzione del restante tratto della provinciale, finanziato dalla Regione. "Oggi è una giornata importante per il Nord Sardegna e per tutta l'Isola", ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. L'assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha evidenziato il rispetto del cronoprogramma grazie alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti: "Non facciamo trionfalismi, ma dimostriamo che portare a termine un'opera è importante per il territorio e i suoi cittadini".