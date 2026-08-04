Sardegna, perde il portafogli sul treno: ritrovato (con ancora il denaro dentro) dopo l'appello social della madre

"Ho un appello da fare. Mio figlio Nicola Paderi ieri sabato 01/08, sul treno delle 16:11 da Olbia a San Gavino Monreale, ha perso un portafogli a molla grigio, con dentro dei soldi e non pochi (il risultato delle sue mance settimanali) e i documenti. Non abbiamo speranza di ritrovare i soldi purtroppo, anche se persone oneste ne esistono ancora e potrebbe essere possibile, ma speriamo almeno di ritrovare carte (già bloccate), documenti di identità e il foglio rosa. È vero che i documenti si possono rifare, denuncia è stata fatta per tutti, ma, magari, con il passaparola, si potrebbe arrivare prima al risultato. Almeno, è ciò che speriamo. Grazie in anticipo a chi vorrà condividere. P.S. Metto io il post perché mio figlio non ha il profilo Fb!". Questo il messaggio che era stato pubblicato da Ruggeri sul suo account Facebook.