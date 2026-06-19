premiati per il nobile gesto

A Udine due studenti trovano un portafoglio pieno di soldi e lo consegnano in Questura

Ai ragazzi la polizia ha consegnato un premio simbolico di ringraziamento

19 Giu 2026 - 16:54
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© Questura di Udine

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A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in Questura un portafoglio contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro.

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Il ritrovamento

  L'episodio risale a giovedì 18 giugno, quando nel tardo pomeriggio i due ragazzi, usciti da una palestra, hanno rinvenuto un portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della Questura di Udine per consegnarlo.

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L'operatore di turno ha provveduto a rintracciare la proprietaria che ha così potuto recuperare il portafoglio in breve tempo. Dopo l'accaduto, il questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, ha deciso di ricevere i due studenti per ringraziarli in maniera ufficiale, definendo il loro gesto "encomiabile, espressione di altissimo senso civico". Così ai ragazzi è stato consegnato un riconoscimento simbolico della polizia, rivolgendo anche un elogio particolare alle famiglie per l'educazione impartita e auspicando che la condotta degli studenti possa essere d'esempio non solo per i giovanissimi ma per tutta la cittadinanza.

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