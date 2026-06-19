L'operatore di turno ha provveduto a rintracciare la proprietaria che ha così potuto recuperare il portafoglio in breve tempo. Dopo l'accaduto, il questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, ha deciso di ricevere i due studenti per ringraziarli in maniera ufficiale, definendo il loro gesto "encomiabile, espressione di altissimo senso civico". Così ai ragazzi è stato consegnato un riconoscimento simbolico della polizia, rivolgendo anche un elogio particolare alle famiglie per l'educazione impartita e auspicando che la condotta degli studenti possa essere d'esempio non solo per i giovanissimi ma per tutta la cittadinanza.