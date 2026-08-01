Paura in Sardegna

Nuoro, attentato a una donna: esplode bomba posizionata sotto la sua auto

Forze dell'ordine al lavoro per risalire alla matrice del folle gesto che avrebbe anche potuto provocare una strage

01 Ago 2026 - 17:14
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© Carabinieri

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Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera de La Caletta: il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage.

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Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare il movente dell'attentato. L’esplosione dell'ordigno, di probabile confezionamento artigianale, ha provocato la totale distruzione dell'auto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che i dinamitardi si siano introdotti all’interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l’auto prima di darsi alla fuga.

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