Nuoro, attentato a una donna: esplode bomba posizionata sotto la sua auto

Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera de La Caletta: il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage.
Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare il movente dell'attentato. L’esplosione dell'ordigno, di probabile confezionamento artigianale, ha provocato la totale distruzione dell'auto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che i dinamitardi si siano introdotti all’interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l’auto prima di darsi alla fuga.