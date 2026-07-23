La ragazza è rimasta schiacciata tra l'auto e un muro; soccorsa dal 118, ha riportato gravi traumi alle gambe ed è ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto in via Leonardo Da Vinci e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nel corso della notte i carabinieri, coordinati dalla procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, e dalla Procura di Cagliari, hanno interrogato in caserma i due ragazzi e sottoposto a fermo il minore, fratello della studentessa investita. Il giovane, indagato per omicidio, verrà trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu.