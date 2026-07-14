Nuoro, finisce in carcere sindaco rieletto mentre era ai domiciliari

Era stato rieletto lo scorso giugno il sindaco di Ottana, nel Nuorese, Franco Saba. Peccato che la sua rielezione fosse avvenuta mentre si trovava ai domiciliari per tentata concussione in concorso. Nella giornata di lunedì l'aggravamento della misura cautelare cui l'amministratore era stato sottoposto dal 12 maggio scorso. Saba è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. Il provvedimento è stato disposto dal gip della città a causa di presunte violazioni delle prescrizioni imposte all'indagato mentre era ristretto ai domiciliari. Il sindaco avrebbe intrattenuto conversazioni con politici e altre personalità con cui non avrebbe potuto avere contatti.
Le accuse nei confronti del sindaco
In carica dal 2020, Franco Saba era stato sospeso dalle funzioni di sindaco in base alla legge Severino. Nelle elezioni del 7-8 giugno scorso, unico candidato in corsa, era stato confermato nell'incarico dopo aver superato il quorum con un punteggio del 60,8%. Dai domiciliari l'amministratore, per evitare il commissariamento del Comune, aveva trasmesso i decreti di nomina della sua giunta tramite pec. Circostanza, quest'ultima, che era stata segnalata alla magistratura, in quanto la nomina sarebbe avvenuta in violazione del divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, come evidenziato in una delibera del consiglio comunale del 26 giugno scorso. Franco Saba ha sempre respinto ogni addebito tramite il suo legale.