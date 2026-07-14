Nuoro, finisce in carcere sindaco rieletto mentre era ai domiciliari

Era stato rieletto lo scorso giugno il sindaco di Ottana, nel Nuorese, Franco Saba. Peccato che la sua rielezione fosse avvenuta mentre si trovava ai domiciliari per tentata concussione in concorso. Nella giornata di lunedì l'aggravamento della misura cautelare cui l'amministratore era stato sottoposto dal 12 maggio scorso. Saba è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. Il provvedimento è stato disposto dal gip della città a causa di presunte violazioni delle prescrizioni imposte all'indagato mentre era ristretto ai domiciliari. Il sindaco avrebbe intrattenuto conversazioni con politici e altre personalità con cui non avrebbe potuto avere contatti.