C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate per strada, a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo aver travolto con la sua auto una studentessa universitaria 22enne residente in un paese vicino, da lui conosciuta. Durante la notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore, fratello della 22enne investita: è indiziato di omicidio. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei.
La ricostruzione degli inquirenti
Secondo i riscontri dei militari, tuttora in fase di accertamento, intorno alle 18 di mercoledì 22 luglio Simone Concas, alla guida della sua auto, avrebbe investito volontariamente la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo con il suo fidanzato. Concas e la ragazza si conoscevano da tempo.
La ragazza è rimasta schiacciata tra l'auto e un muro; soccorsa dal 118, ha riportato gravi traumi alle gambe ed è ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto in via Leonardo Da Vinci e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nel corso della notte i carabinieri, coordinati dalla procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, e dalla Procura di Cagliari, hanno interrogato in caserma i due ragazzi e sottoposto a fermo il minore, fratello della studentessa investita. Il giovane, indagato per omicidio, verrà trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu.
L'investita sarebbe l'ex fidanzata della vittima
Stando a La Nuova Sardegna, Concas avrebbe investito con la sua auto l'ex fidanzata. Datosi alla fuga, è stato poi raggiunto dal nuovo partner e dal fratello di lei. Quest'ultimo lo avrebbe accoltellato a morte, usando il coltello di proprietà dell'altro giovane. Concas è morto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. La giovane investita ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stata trasportata in ospedale a Cagliari.