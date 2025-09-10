Logo Tgcom24
Cronaca
Speciale L'omicidio di Sara Campanella
"HA AIUTATO IL FIGLIO"

Sara Campanella, la famiglia denuncia la madre del reo confesso Stefano Argentino

Secondo i legali dei parenti della vittima, dopo il delitto Daniela Santoro avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi. Si ipotizzano i reati di favoreggiamento e concorso morale

10 Set 2025 - 12:33

I legali della famiglia di Sara Campanella, vittima di femminicidio, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, omicida reo confesso che si è suicidato nel carcere di Gazzi (Messina). Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale. Alla querela sono stati allegati i messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp. Secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l'omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi.

La madre di Sara Campanella: "Trovare responsabilità se ci sono"

 "Finora c'è stato silenzio, necessario per un dolore così grande, ma siamo qui per dare giustizia a Sara". Lo ha detto Concetta Serrano Spagnolo, mamma di Sara Campanella, dopo la sentenza della Corte d'assise di Messina del processo a Stefano Argentino. "Perché Sara deve avere giustizia: vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, allora si trovino. La sua luce continuerà a illuminarci perché Lei era amore e continuerà a dare amore".

Chiuso il processo per la morte di Stefano Argentino

 In mattinata la Corte d'assise di Messina ha stabilito il non luogo a procedere per l'estinzione del reato per morte di Stefano Argentino.

