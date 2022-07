Santiago, pellegrino italiano scompare sulla via francese del Cammino: il mistero dell'ultima telefonata

L'ultima telefonata -

l'ultima volta con una videochiamata

era fatto prestare il cellulare da un'altra persona

Alcuni dettagli degli ultimi giorni hanno fatto insospettire la donna, che è partita per il sud della Francia, ultimo luogo d'avvistamento del figlio. Si erano sentiti, ma il 32enne siche aveva conosciuto durante il tragitto perché il suo si era rotto. Alla madre aveva detto che, dopo alcuni giorni di pedalate, si era voluto fermare perché non si sentiva bene fisicamente. Ma che sarebbe voluto ripartire di lì a breve per raggiungere la Spagna. Da quella chiamata nessuna notizia. La famiglia cerca il ragazzo disperatamente.

Leggi Anche Tom e la sua cagnolina Savannah fanno il giro del mondo a piedi... in 7 anni

I dubbi della madre -

Alcuni dettagli hanno alimentato la preoccupazione della mamma del cuoco modenese. Qualche giorno dopo l'ultima chiamata del figlio, c'è stata una nuova telefonata con il ragazzo che aveva prestato il telefono ad Adriano. In un primo momento il giovane le aveva detto che il figlio viaggiava da solo ed era ripartito. Subito dopo, in un altro contatto, aveva cambiato versione: Adriano stava viaggiando con altre persone. E ancora, un altro particolare ha colpito la donna: "In una di queste videochiamate - ha raccontato alla Gazzetta di Modena - ho notato che questa persona vive in un luogo particolare, sembra una baracca. Un posto abbandonato e trasandato. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso". Poi, i movimenti bancari in uno sportello bancomat di Tolone: "Si tratta di piccoli prelievi, da 20-30 euro, fatti a breve distanza l'uno dall'altro". Da qui sono cominciate le ricerche della famiglia di Adriano.

Gli appelli -

Numerosi sono stati gli appelli diffusi sui social network. Anche la rete di pellegrini che ogni anno frequenta il Cammino di Santiago sta contribuendo alla ricerca di Adriano. Il caso è seguito anche dalla Farnesina.