Sant'Antimo (Napoli), duplice delitto: vittime un uomo e una donna, erano cognati

A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, un uomo e una donna sono stati uccisi in due episodi distinti, ma che secondo gli investigatori sarebbero collegati.

I corpi del 29enne Luigi Cammisa e quello di sua cognata, la 24enne Maria Brigida Pesacane, sono stati ritrovati tra piazza Sant'Antonio e via Caruso: il primo in strada, il secondo in un appartamento. Per il momento non sono chiare né la dinamica né il movente del duplice omicidio.