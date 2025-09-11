San Zenone al Lambro (Milano), il migrante fermato per stupro è un 25enne ospite di un centro

Il direttore della onlus, ha spiegato la procuratrice, "ha collaborato attivamente con gli investigatori, ci ha fatto entrare, ci ha fatto prendere tamponi genetici degli ospiti, ci ha fornito le loro telecamere e ci ha aiutato nell'identificazione del fermato. Riteniamo che gli elementi acquisiti siano sufficienti per ritenere che la persona fermata sia il responsabile dei fatti". I reati contestati sono quelli di violenza sessuale aggravata da minorata difesa per circostanze di tempo e luogo e lesioni per le conseguenze riportate dalla 18enne vittima dell'aggressione.