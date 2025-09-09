Ragazza di Treviso denuncia stupro di gruppo a Malta: indagati 5 pugliesi

La giovane sarebbe stata anche ripresa con il cellulare. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini dei cinque indagati, che respingono le accuse
Cinque ragazzi dai 17 ai 19 anni, quattro brindisini e un leccese, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne di Treviso. La ragazza ha raccontato di aver subito abusi mentre era in vacanza a Malta alcune settimane fa. Secondo quanto denunciato dalla giovane, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento. Qui, secondo la ragazza, sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellulare di uno degli indagati. I cinque respingono invece le accuse, sostenendo che la ragazza fosse consenziente.
Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini dei 5 pugliesi e della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.
La 19enne ha prima confidato l'accaduto ai genitori e poi ha sporto denuncia. La giovane sarebbe arrivata nell'appartamento dei cinque pugliesi in stato di alterazione a causa dell'alcol. A questo punto, secondo la vittima, avrebbe avuto luogo la violenza sessuale a cui avrebbero partecipato quattro ragazzi; l'unico minore avrebbe soltanto assistito.
