Ravenna, due uomini assolti dall'accusa di stupro: "Consenziente anche se aveva bevuto"

Erano stati processati per violenza sessuale di gruppo su una 18enne: sono stati assolti entrambi in appello "perché il fatto non costituisce reato". La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di assoluzione piena, in primo grado, del collegio penale di Ravenna per un 34enne e un 35enne, accusati di abuso delle condizioni della vittima, che per l'occasione aveva bevuto vino e superalcolici. Secondo i magistrati non fu stupro, dal momento che la giovane era consenziente, anche se aveva bevuto.