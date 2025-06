In vacanza in Salento con le amiche, giovane denuncia uno stupro di gruppo

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L'episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte tra mercoledì e giovedì, e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), la ragazza e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza.