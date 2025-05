Milano, arrestato un falso ginecologo: è accusato di abusi sessuali seriali su ragazze

Gli abusi sarebbero avvenuti in un immobile preso in affitto in centro a Milano, che veniva presentato come una vera clinica. Come ha riferito il giudice che ha firmato la misura, il medico in pensione che si spacciava per ginecologo in attività e l'altro uomo, che girava i video, agivano "in maniera seriale, da anni, per adescare ragazze e indurle a girare, a loro insaputa, video di carattere pornografico". I due frequentavano anche chat di video hot. Le ragazze venivano "adescate con l'inganno", anche perché "i due uomini si palesavano nelle mail di invito con generalità femminili" e dicevano che nella clinica sarebbero state presenti delle dottoresse.