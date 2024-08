San Pellegrino Terme (Bg), pensionata vince 5 milioni con Gratta e vinci da 20 euro

Vincita milionaria a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, per una signora che con un Gratta e Vinci da 20 euro si è ritrovata in mano un biglietto fortunato da 5 milioni di euro. La cliente sarebbe una pensionata nota nella sua zona che si è ripresentata nel tabacchi per accertarsi della validità del ticket. Aveva comprato un Gratta e vinci da 20 euro della serie "100X".