Vibonati (Salerno), vince al Gratta e Vinci e gli rubano biglietto | Ma il finale è a sorpresa

Scopre di aver vinto 50mila euro al Gratta e Vinci, ma il biglietto gli viene sottratto da due giovani.

Succede a un pensionato di 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno. L'uomo però è doppiamente fortunato: il tagliando vincente che non era stato smarrito, come inizialmente credeva il 73enne, ma era stato preso con destrezza dai due che avevano assistito alla vincita, alla fine è recuperato. I carabinieri, infatti, riescono a individuare i due 21enni bloccati poco prima di andare in una ricevitoria di Padula per riscuotere i soldi. Tre le persone denunciate.