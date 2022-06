Roma, commessa ruba "Gratta & vinci" dalla tabaccheria per 150mila euro

In due mesi aveva rubato ticket vincenti per 150mila euro . In accordo col titolare si era licenziata, restituendo parte degli ammanchi, salvo poi presentare al suo ex datore di lavoro una lettera del suo avvocato perché " era stata costretta a dimettersi ". Terminate le indagini preliminari, la Procura l'ha accusata di furto.

ad Acilia, piccola frazione di Roma. Una 40enne di Fiumicino voleva far fronte, a suo dire, alle numerose spese familiari cercando di costruirsi uncon i ticket vincenti che rubava e custodiva in una busta rosa all'interno del suo zaino. Il titolare da tempo si era accorto dei furti ma non aveva mai avutocontro i suoi dipendenti. Almeno fino alla giornata del 17 giugno quando l'aveva, insieme ad altri dipendenti.In un primo momento la donnache i furti fossero di piccola entità e che andavano avantida qualche giorno. Poi si licenzia. Visionando i filmati delle telecamere, il titolare si era accorto che la sua condotta, però, era stata reiterata per quasi due mesi e che la somma sottratta eraa quella dichiarata. L'uomo aveva preferito non procedere per vie legali e aveva convocato la 40enne e il marito per trovare una soluzione, magari chiedendo unper restituire i circa 150mila euro.sembrano essere d'accordo e consegnano unaparte del furto, circa 16mila euro, come pegno di sincerità. Diversi giorni dopo al titolare della tabaccheria era arrivata ladella sua ex dipendente che lo aveva denunciato per averle estorto le dimissioni. Lui si era visto costretto a rispondere con una contro denuncia nei confronti di entrambi. Qualche giorno fa laha concluso le indagini preliminari e, sebbene abbia scagionato il marito, ha confermato l'accusa dinei confronti della donna.