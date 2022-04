Belgio, migrante vince 250.000 euro al gratta e vinci ma non può incassarli perché senza documenti

Un migrante algerino ha vinto 250mila euro con un gratta e vinci da 5 euro a Zeebrugge, in Belgio.

Chiedendo al proprietario del locale di riscattare la vincita, ha scoperto che per somme così grandi bisogna rivolgersi alla sede principale della lotteria nazionale, che ha risposto picche: l'uomo, di 28 anni, è immigrato irregolarmente in Belgio, non ha i documenti d'identità e non ha la residenza nel paese . Tutte caratteristiche che gli impediscono di aprire un conto corrente belga, senza il quale non può riscattare la vincita.