San Giorgio a Cremano (Napoli), 13enne pestato dal branco nel parco 

Un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di quindici giorni : sono le conseguenze riportate da uno studente di 13 anni vittima di un pestaggio avvenuto domenica sera in un parco comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Tgcom24

Il 13enne, accompagnato dalla madre, si è recato lunedì presso la stazione dei carabinieri di San Giorgio a Cremano per denunciare l'accaduto. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai componenti della baby gang, alcuni dei quali risiederebbero nel vicino quartiere Ponticelli di Napoli. Sul luogo dell'aggressione non sarebbero attivi impianti di videosorveglianza.