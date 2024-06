Venezia, cameriera accusata di sottrarre 150 euro al giorno dal suo bar

L'avvocato ha spiegato che i titolari avevano notato che i clienti c'erano nel bar ma i soldi mancavano. Dopo aver tagliato su alcune spese i conti ancora non sarebbero tornati. Nel frattempo è emerso che la Guardia di Finanza aveva sanzionato l'attività perché la barista non aveva battuto uno scontrino. "La sanzione è stata il primo campanello d'allarme. Senza lo scontrino, infatti, era semplice mettere le mani in cassa", ha detto il legale. I gestori si sono quindi rivolti ai carabinieri e le indagini avrebbero dimostrato loro la causa dell'ammanco. Per il legale la situazione era "talmente sistematica da poter essere considerato un modus operandi". Dopo la querela e la sostituzione della dipendente, il bilancio del bar avrebbe registrato un importante incremento delle entrate. A breve l'avvio del procedimento in sede penale, accompagnato da una richiesta di risarcimento per danni morali e materiali.