San Marino, 12enne svizzero ruba cioccolato: poi si pente e spedisce soldi e scuse al negoziante

Sentendosi in colpa per il gesto, il giovane qualche tempo dopo ha inviato al titolare una lettera con raccomandata per scusarsi, con dentro una banconota da 10 euro . Lo stesso commerciante, Danilo Chiaruzzi, ha pubblicato su Facebook la foto, dicendo di volere incontrare il ragazzo per stringergli la mano.

"Mi chiamo Benjamin - si legge nella lettera -, ho dodici anni e vengo dalla Svizzera. Il 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non avevo soldi e ho rubato un ovetto di cioccolato. Mi dispiace molto.

Spero che mi possa perdonare

perché vorrei essere in pace con lei e con Dio".

"Ormai non mi sorprende più nulla, con quello che abbiamo passato in questi anni, ma oggi mi sono ricreduto. - ha scritto il commerciante sul suo profilo Facebook - Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all'interno 10€ come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto kinder. Sono rimasto allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida, mi rubano patatine caramelle o altro! Gli risponderò con una cartolina e un invito a tornare a trovarci per!". Neanche a dirlo, il post ha raccolto decine di like e commenti di utenti colpiti positivamente dal gesto del piccolo Benjamin.