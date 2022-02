"Mamma non ha soldi per lo stadio, ma un giorno verrò a vedervi", la lettera di un piccolo tifoso commuove la Gran Bretagna

Mi piace molto il giocatore Harry McKirdy . Un giorno verrò allo stadio. Joe, 6 anni e mezzo". E' questo il contenuto di una lettera che un piccolo tifoso dello Swindon Town , club inglese militante in League Two, ha spedito al suo club facendo commuovere tutto il mondo del Web.

Il piccolo Joe, che ha come idolo l'attaccante Harry McKirdy, ha allegato alla lettera anche tre monete dal valore complessivo di 26 pence. La missiva, che era sprovvista di un indirizzo di partenza, è stata postata sul canale Twitter ufficiale della squadra inglese che ha invitato gli utenti che conoscessero il bimbo a segnalarlo prontamente.

Immediata è scattata anche una raccolta fondi da parte dei supporter dello Swindom che, in poche ore, hanno raccolto oltre 6.000 sterline. C’è anche chi vuole regalare a Joe i biglietti per alcune partite e chi è pronto ad acquistare beni di prima necessità per lui e la sua famiglia.

Non mancano anche gli scettici che hanno invitato Joe a risparmiare quelle monete per comprare da mangiare o chi ritiene sospetta la grafia della lettera per un bambino e pensa che possa trattarsi di un qualche genere di truffa. Non è dello stesso avviso lo Swindon che ha fornito agli utenti un indirizzo mail per avere notizie di Joe e permettergli di realizzare il suo sogno.