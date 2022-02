Giovannino il gatto delle macerie di Accumoli cerca casa: "E' vecchio e malconcio, deve lasciare il suo regno"

Non aveva voluto seguire il suo padrone, Giovanni il pastore, che si era trasferito a vivere a valle, nelle case Sae. E su quel tetto lo aveva immortalato la volontaria abruzzese Loretta Marcucci , che fin dal primo giorno si prende cura dei gatti del sisma del Centro-Italia. Quella foto, pubblicata per la prima volta da Tgcom24 , aveva fatto poi il giro del mondo, rendendo Giovannino , dal nome del suo proprietario, gatto-simbolo delle macerie di Accumoli (Rieti) e star del web. Ma per lui la vita in montagna, nel post-terremoto che dura da quasi sei anni, si è fatta sempre più dura: ricoverato in una clinica veterinaria di Pescara, per Giovannino, ormai anziano e malconcio, è giunta l'ora di trovare una casa vera.

Nella Festa del Gatto arriva allora l'appello a regalare a Giovannino una famiglia direttamente dalla pagina Facebook "I Gatti delle macerie di Accumoli". "E' socievole con tutto il mondo, dall'adattamento meraviglioso a ogni situazione", scrive di lui Loretta Marcucci, che non trovandolo in buona salute in una delle sue ultime visite nei paesi terremotati del Centro-Italia, ha deciso di prenderlo per curarlo e trovargli casa.

"La sua vita è stata durissima finora, ma lui è un gatto bravissimo da gestire, da amare. Pacifico e bonaccione, va d'accordo con tutti", assicura la volontaria che spera di raggiungere presto l'obiettivo di sistemarlo in una nuova famiglia.

Attualmente la sua salute è in miglioramento. "Ha una forte gengivite, denti infetti alla radice, gengive gonfie e una grave faucite, - spiega Loretta Marcucci. - Ora è sotto terapia. Prossimi step urgenti per lui sono tutti gli accertamenti pre anestesia, come un eco cardio, dato che non è giovanissimo, e poi andrà in chirurgia. Da sdentato non potrà tornare tra le macerie nel bosco".

Così, una volta rimesso a nuovo, sarà pronto per un'altra vita. E come lui, diversi gatti "terremotati" sono già disponibili a lasciare ciò che resta del loro paese per un'esistenza diversa, meno difficile e lontana dal freddo e dai pericoli degli animali selvatici.