Lecco, la lettera di una bimba di 8 anni commuove il web: "Cari ladri, ridatemi la collana che ho regalato a mio papà"

Martedì i ladri si sono introdotti nella sua abitazione e hanno rubato un oggetto a lei molto caro: una catenina regalata al papà. Per questo, la piccola Gaia si è appellata a loro attraverso una letterina, in cui ha chiesto - come si legge su Casateonline - la restituzione del bene "che ha un valore molto affettivo". "Ho risparmiato per due anni lunghi per poter comprarla", ha aggiunto.

La lettera -

"Cari ladri, sono una bambina di 8 anni. So che questa mattina mentre mia mamma mi stava portando a scuola voi siete entrati a casa mia. A parte lo spavento che si è presa, volevo chiedervi con tutto il mio cuore di restituirmi la collana che avete preso. Ha un valore molto affettivo. L'ho regalata io a mio papà risparmiando per due anni lunghi per poter comprarla. Per favore non vi chiedo altro, fate questo per me. Con affetto, la bambina a cui avete preso la collana", scrive la piccola, che frequenta la terza elementare, rivolgendosi sempre in modo gentile a chi ha rubato la collanina del suo papà, rappresentata anche in un disegno riportato in fondo al foglio a quadretti al quale ha affidato il suo appello.

