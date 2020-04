Riccione, bimba scrive una lettera a Mattarella: presidente ci faccia tornare a scuola

“Caro signor Mattarella, scusi per il disturbo sono Adele e faccio la terza elementare, le volevo chiedere se è possibile riaprire la scuola”. Esordisce così la lettera che la piccola Adele ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Papà, chi è la persona più importante in Italia? - racconta Luca babbo di Adele - il presidente della Repubblica, le abbiamo risposto noi! Ma perché lo vuoi sapere? E lei c’ha stupito tutti, voglio scrivere una lettera, sono stufa di stare al computer, mi mancano le maestre

La lettera di Adele è stata condivisa sul profilo Facebook del sindaco di Riccione Renata Tosi, che aggiunge a commento dell'appello al presidente da parte della bambina: "Resto convinta che si debba ripartire, con sicurezza, come dice Adele con tutte le precauzioni del caso, ma l’importante è ricominciare per le famiglie come quella di Luca, per le tante attività, per i cittadini e studenti”.