Benzina, Quotidiano energia: anche il gasolio self supera i 2 euro al litro

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 2,195 euro/litro (contro 2,188), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,141 e 2,273 euro/litro (no logo 2,099). La media del diesel servito si posiziona a 2,139 euro/litro (2,128 il valore precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,087 e 2,217 euro/litro (no logo 2,043).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,835 a 0,850 euro/litro (no logo 0,821). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,697 e 1,891 (no logo 1,774).