Benzina, prezzi in forte salita: la verde sopra 1,9 euro

Prezzi in forte salita sulla rete carburanti per le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo.

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia (su dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise relativi a martedì), il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,914 euro/litro (valore precedente 1,902). Il diesel self si porta a 1,831 euro/litro (da 1,821). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio aumenta a 2,049 (da 2,037), il diesel servito sale a 1,973 (da 1,963).