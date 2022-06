Embargo al petrolio russo, che cosa cambia per l'Italia

Il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca prevede lo stop al greggio e ai prodotti raffinati trasportati via mare tra otto mesi (e dal 2024 per la Bulgaria).

L'intesa agli acquisti riguarda i carichi via nave mentre è stata decisa un'esenzione temporanea. Il premier Draghi ha ricordato che nel 2021 il 10% del greggio importato nel nostro Paese è russo, così come anche il 10% dei prodotti petroliferi importati ha origine russa. Ecco che cosa cambia per l'Italia.