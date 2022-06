Matteo Renzi a Tgcom24: "Serve una giustizia giusta per i cittadini"

Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi , intervistato dal direttore editoriale di Tgcom24, Paolo Liguori. "Non mi interessa fare una battaglia politica alla magistratura, mi interessa una giustizia giusta al servizio dei cittadini . Se pensiamo a quello che è successo a me ti vengono i capelli ritti, ma la verità è un argomento testardo, parlano i fatti". Poi un accenno al caso della Banca Etruria: "Una balla spaziale - chiosa il leader di Iv - e un'aggressione politica dei grillini, che ora sono finiti".

Nel corso dell'intervista non è mancato uno sguardo allo scenario politico del momento, dopo le elezioni comunali del 12 giugno. "Il M5S e il grillismo sono finiti, - osserva Renzi - e sinceramente non soffro per questo. La Lega è in crisi, il Pd deve allargarsi. Il centro? Ragioniamo su quello che vogliamo fare, poi pensiamo al nome. Ci sono tante personalità alle quali dare un tetto comune".

Infine,

sul conflitto in Ucraina

: "Dobbiamo sostenere gli interventi perché gli ucraini si difendano, ma serve anche un approccio diplomatico. La Russia, infatti, è più compatta di prima intorno a Putin".

"A noi sembra un paradosso nei confronti di un aggressore, - conclude Renzi a Tgcom24, - ma bisogna conoscere i russi e

non saranno gli europei a imporre loro un cambio di regime

".