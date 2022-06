Amministrative, Renzi: "Ha vinto il centrodestra, il M5s non esiste"

Commentando i risultati delle elezioni amministrative, Matteo Renzi afferma che "ha vinto il centrodestra, ma sono a darsi le botte per chi è più forte".

Duro il commento sul Movimento 5 stelle: "Non esiste più - ha detto a Radio Leopolda -. La lista ConTe a Rieti ha fatto meno dei 5 stelle e quindi non è un valore aggiunto". Poi sulle prospettive future: "I risultati del centro sono molto buoni, non solo Azione e Più Europa, con cui penso che dobbiamo stare insieme, ma anche noi. Nelle prossime ore dovremo costruire una esperienza tutti insieme".