Draghi-Scholz-Macron: "Vogliamo l'Ucraina nell'Ue" | Usa: "Discusso con Kiev di negoziati con Mosca"

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato di essere a conoscenza di notizie di un terzo americano che si è recato in Ucraina per combattere contro la Russia e che nelle ultime settimane risulta essere disperso. "Sfortunatamente, non conosciamo tutti i dettagli di quel caso", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una conferenza stampa. Lo riporta la Cnn. Price ha affermato che il dipartimento è in contatto con le famiglie degli altri due cittadini statunitensi catturati in Ucraina, così come con le autorità ucraine e il Comitato internazionale della Croce Rossa, ma che allo stesso modo non hanno potuto confermare i rapporti secondo cui questi due cittadini sono stati catturati.