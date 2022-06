Medvedev su Draghi-Macron-Scholz a Kiev: "Hanno mandato gli intenditori di rane, fegato e spaghetti"

Un commento al vetriolo quello del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev a proposito del viaggio del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi a Kiev. Lo scrive su Twitter il falco di Putin, senza mezzi termini: "Gli europei - aggiunge - amano visitare Kiev ma non serve a nulla perché non avvicina l'Ucraina alla pace".

E poi rincara la dose: "Hanno brindato a gorilka (ovvero vodka, ma Medvedev ha usato la parola che il parlamento ucraino ha esortato a usare al posto di vodka) e se ne sono andati a casa in treno, come cento anni fa. E va tutto bene". Ma per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo i benefici di questo viaggio sono nulli. "

Hanno promesso nuovamente l'ingresso nell'Ue, vecchi obici

(pezzi d'artiglieria, ndr)", ha scritto ancora senza filtri.

E conclude con un angosciante "il tempo scorre", riferendosi al conflitto in Ucraina che ormai è giunto al suo 113esimo giorno.