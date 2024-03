Bari, anziano ruba cibo al supermercato: clienti fanno una colletta per pagare

Un vasetto di salsa di pomodoro, due scatolette di tonno e una busta di tortellini, del valore complessivo di 5 euro e 37 centesimi.

E' il "bottino" del furto compiuto da un anziano in un supermercato di Bari. L'uomo, scoperto dalla sicurezza, ha ammesso di non avere i soldi per pagare ed è stato segnalato alla polizia. La situazione è stata risolta grazie alla generosità dei clienti in fila alle casse, che hanno fatto una colletta e hanno raccolto la somma necessaria per coprire il costo dei prodotti rubati.