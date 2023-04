Pescara, donna ruba cibo al market: i carabinieri le pagano la spesa

A Penne, in provincia di Pescara, una 63enne è stata sorpresa mentre rubava cibo in un supermercato: i carabinieri, chiamati dal titolare, le hanno pagato la spesa.

La donna era stata segnalata a un militare in borghese, che ha allertato i colleghi di pattuglia: insieme hanno fermato la 63enne all'uscita dal supermarket. Dagli accertamenti è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, aveva rubato pane e il necessario per sfamarsi: i militari hanno così deciso di pagarle la spesa per evitare la denuncia.