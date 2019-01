Salvini e le divise, Andrea Cecchini: "Non ci interessa bagarre politica, ma più leggi per la tutela dei poliziotti”

“Io porto orgogliosamente la divisa della Polizia italiana”. Matteo Salvini non ha mai nascosto di indossare l’uniforme come segno di rispetto nei confronti di chi rischi la vita ogni giorno, anche se da più parti sono arrivate polemiche riguardanti i capi d’abbigliamento indossati dal vicepremier nelle uscite ufficiali.



“Quarta Repubblica”, in onda su Rete 4, ha intervistato chi quella divisa la indossa per mestiere: “A noi non interessa la bagarre politica dietro le divise di Salvini – racconta Andrea Cecchini, segretario di "Italia Celere", l'Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato – ma vogliamo che questa vicinanza si tramuti in attuazione normativa per la tutela dei poliziotti”.